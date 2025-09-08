Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kollision mit Baum - Fahrerin schwerverletzt

Penkun (ots)

Am heutigen Montag, 08.09.2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 238 zwischen Grünz und Sommersdorf. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-jährige Polin eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Die L 238 war zur Unfallaufnahme insgesamt 2,5 Stunden, zum Teil voll, gesperrt.

