PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kollision mit Baum - Fahrerin schwerverletzt

Penkun (ots)

Am heutigen Montag, 08.09.2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 238 zwischen Grünz und Sommersdorf. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-jährige Polin eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Die L 238 war zur Unfallaufnahme insgesamt 2,5 Stunden, zum Teil voll, gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:55

    POL-NB: Mann droht in Gartenanlage mit Beil

    Sietow (ots) - Gestern Mittag hatten Röbeler Polizisten einen Einsatz in einer Gartenanlage in Sietow wegen einer Bedrohung. Gegen 12.40 Uhr meldete sich die betroffene 40-Jährige beim Notruf und schilderte, dass ein Gartennachbar auf sie und einen weiteren, 48-jährigen Anwesenden mit einem Beil zukam und beiden mit dem Tod drohte. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ er den Gartenbereich der Frau wieder. Die Beamten ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:39

    POL-NB: Doppelter Einbruch in einen Rasthof

    Lindholz (V-R) (ots) - Am vergangenen Samstag (06.09.2025) wurde die Polizei in Grimmen über einen Einbruch in einen Rasthof in der Gemeinde Lindholz informiert. So haben sich derzeit unbekannte Tatverdächtige in der Zeit zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft und dort nach ersten Erkenntnissen Lebensmittel und Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:53

    POL-NB: Streit auf dem Campingplatz endet mit Polizeieinsatz

    Prerow (ots) - Am vergangenen Freitag (05.09.2025) kam es auf einem Campingplatz im Ostseebad Prerow zu einem Streit zwischen Urlaubern. Nach ersten Erkenntnissen habe gegen 20:00 Uhr ein 38-jähriger deutscher Urlauber aus Berlin beobachtet, wie ein anderer Camper in den Dünen uriniert haben soll. Das habe den 38-Jährigen dazu veranlasst den Mann an seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren