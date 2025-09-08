PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann droht in Gartenanlage mit Beil

Sietow (ots)

Gestern Mittag hatten Röbeler Polizisten einen Einsatz in einer Gartenanlage in Sietow wegen einer Bedrohung. Gegen 12.40 Uhr meldete sich die betroffene 40-Jährige beim Notruf und schilderte, dass ein Gartennachbar auf sie und einen weiteren, 48-jährigen Anwesenden mit einem Beil zukam und beiden mit dem Tod drohte. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ er den Gartenbereich der Frau wieder.

Die Beamten fanden den Beschuldigten, einen 46-Jährigen, in seinem Garten. Er räumte die Bedrohung sofort ein, wenig später fanden die Beamten bei einer Suche im Umfeld das Beil und stellten es sicher. Verletzt hat der stark alkoholisierte Mann - er hat 3,05 Promille gepustet - niemanden. Ob der Bedrohung ein Streit oder ähnliches vorausgegangen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Mann erhielt direkt eine Gefährderansprache sowie eine Anzeige wegen Bedrohung.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

