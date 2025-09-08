Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwarzfahrer verunglückt bei Verkehrsunfall schwer

PR Malchin (ots)

Am Montagabend, dem 08.09.2025 ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Ortschaften Borgfeld und Gützkow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Radlader.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 17-jährige deutsche Fahrer eines Cross-Motorrades aus Richtung Borgfeld in Richtung Gützkow. Vor ihm befand sich ein Radlader. Als der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer des Radladers nach links abbog, scherte der Motorradfahrer zum Überholen aus. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und Radlader.

Der 17-jährige Fahrzeugführer des Motorrades wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt, am Radlader entstand kein Sachschaden.

Am Motorrad entstand Sachschaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird. Gegen den Motorradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er nicht im Besitz der erforderlichen Führerscheinklasse war und das Motorrad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war.

