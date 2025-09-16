PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Farbschmiererei an Anhänger - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Wohnwagen-Anhänger mit roter Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Das Fahrzeug war an der Brinkmannstraße/Triftstraße abgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge lässt sich der Tatzeitraum auf Samstag, 13. September, 21 Uhr, bis Sonntag, 14. September, 15 Uhr, eingrenzen.

Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Das könnte Sie auch interessieren