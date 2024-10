Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Ausweichen Parker gestreift - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend (25.10.2024) an der Gaußstraße ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr befuhr eine 82-jährige Lenkerin eines gelben Seat die Gaußstraße in Richtung Kräherwald als ihr ein Fahrzeug auf der Höhe der Hausnummer 86 entgegenkam, dem sie leicht ausweichen musste. Durch die Ausweichbewegung streifte sie ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug, das durch den Kontakt mutmaßlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der beschädigte Parker war zwischenzeitlich weggefahren. Es soll sich um ein weißes oder graues Fahrzeug gehandelt haben, von dem Hersteller oder Kennzeichen bislang nicht bekannt sind. Zeugen, insbesondere der Geschädigte des geparkten Fahrzeuges, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

