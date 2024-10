Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (25.10.2024) einen 64-jährigen Mann festgenommen, welcher aus einem Shop am Hauptbahnhof ein Eis entwendet haben soll und zunächst geflüchtet ist. Der wohnsitzlose Mann entnahm gegen 22.30 Uhr aus einer Tiefkühltruhe ein Eis und begann sogleich, dieses zu verspeisen. Durch einen Mitarbeiter des Shops wurde dies beobachtet und der Mann angesprochen. Der 64-Jährige stieß dem Mitarbeiter gegen die Brust und flüchtete. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Wenig später konnte der Dieb durch Beamte der Bundespolizei in der Klett-Passage festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 64-Jährige nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

