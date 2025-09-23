Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen Treppe am Schifffahrtsmuseum

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagvormittag, 22. September, zu einer Sachbeschädigung am Deutschen Schifffahrtsmuseum im Stadtteil Mitte gerufen.

Vor Ort lag eine große blaue Fahrwassertonne auf dem Vorplatz des Museums am Alten Hafen. Bislang unbekannte Täter hatten am letzten Wochenende die schwere Tonne, die eigentlich als Anschauungsobjekt neben dem Eingang steht, umgestoßen und die Treppen hinuntergerollt. Durch das Gewicht wurden die Stein-Treppenstufen sowie die Tonne selbst schwer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell