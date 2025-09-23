PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen Treppe am Schifffahrtsmuseum

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagvormittag, 22. September, zu einer Sachbeschädigung am Deutschen Schifffahrtsmuseum im Stadtteil Mitte gerufen.

Vor Ort lag eine große blaue Fahrwassertonne auf dem Vorplatz des Museums am Alten Hafen. Bislang unbekannte Täter hatten am letzten Wochenende die schwere Tonne, die eigentlich als Anschauungsobjekt neben dem Eingang steht, umgestoßen und die Treppen hinuntergerollt. Durch das Gewicht wurden die Stein-Treppenstufen sowie die Tonne selbst schwer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:02

    POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven beteiligt sich an "Roadpol - Safety-Days"

    Bremerhaven (ots) - Im Rahmen der europaweiten Roadpol - Kontrollwoche kontrollierte die Polizei Bremerhaven am gestrigen Dienstag, 16. September, an den Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet 259 Fahrzeuge sowie Fahrzeugführer. Dabei wurden die Bremerhavener Polizisten von den in der Ausbildung befindlichen Kollegen der Hochschule für öffentlichen Verwaltung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren