POL-Bremerhaven: Polizei registriert 30 Rotlichtverstöße bei Kontrollaktion - Zwei Autofahrern droht Fahrverbot

Polizei Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Zum Abschluss der Kampagne "Roadpol Safety Days" hat die Bremerhavener Polizei erneut groß angelegte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet vorgenommen. Die Bremerhavener Beamten wurden dabei unterstützt von angehenden Polizistinnen und Polizisten der Hochschule für öffentliche Verwaltung Bremen.

Im Zuge der Kontrollen wurden am Dienstag, 23. September, 92 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei machten die Einsatzkräfte zahlreiche Feststellungen. So standen allein 30 Rotlichtverstöße im Protokoll. Drei Fahrzeugführer hatten ihre Ladung nicht ordentlich gesichert, davon handelte es sich einmal sogar um Gefahrstoffe. Ein Fahrzeugführer nutzte während der Fahrt verbotenerweise das Smartphone, eine andere Person fuhr unter dem Einfluss von Cannabis. Ein Fahrzeugführer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und bekam eine Strafanzeige. Ebenfalls eine Strafanzeige erhielt ein Fahrzeughalter, der eine Person ohne Fahrerlaubnis seinen Wagen fahren ließ. Des Weiteren kontrollierten die Einsatzkräfte auch die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer mittels Lasermessgerät. Hierbei überschritten 32 Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Zwei Personen waren so schnell unterwegs, dass ein Fahrverbot droht. "Spitzenreiter" war ein Auto mit gemessenen 84 km/h. Darüber hinaus gab es noch 29 weitere Ordnungswidrigkeiten, die geahndet wurden. Insgesamt wurde vier Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt.

Die Kontrollaktion war Teil der "Roadpol Safety Days", einer europaweiten polizeilichen Kampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Doch auch losgelöst von überregionalen Aktionen kontrolliert die Polizei Bremerhaven täglich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Seestadt, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und damit Unfälle mit zum Teil schwersten Folgen zu verhindern. Die gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltungen der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller.

Im Rahmen des Polizeistudiums an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen heißt es regelmäßig: Raus aus dem Hörsaal, rein in die Praxis! Hierbei sind Verkehrskontrollen nur ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen und abwechslungsreichen Studium. Klingt spannend? - Weitere Infos zum Polizeiberuf gibt es auf www.seestadtcops.de.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell