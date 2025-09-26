Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Airbags aus Autos gestohlen: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in mehreren Fällen von Airbag-Diebstählen aus geparkten Autos im Bereich Leherheide-West und nimmt Hinweise entgegen. Drei bekannt gewordene Fälle ereigneten sich in der Zeit von Mittwoch, 24. September, 15.40 Uhr, und Donnerstag, 25. September, 8.45 Uhr. Betroffen waren geparkte Fahrzeuge in der Heinrich-Plett-Straße, der August-Bebel-Straße und auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Leuschner-Straße. In allen drei Fällen brachen die Täter gewaltsam jeweils eine Tür des Wagens auf und demontierten anschließend die mittlere Abdeckung des Lenkrads und den darunter befindlichen Airbag. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich telefonisch unter 0471/953-4444 zu melden.

