Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte versuchen in Wohnung einzubrechen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 13 Uhr und 18:30 Uhr am Donnerstag in eine Wohnung in der Werderstraße einzudringen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde versucht, gewaltsam den Türbeschlag zu entfernen, was aber nicht gelang. Daher blieb es bei einem Einbruchsversuch. Jedoch entstand an der Tür ein Schaden von 150 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell