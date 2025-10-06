Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Freitag gegen 20:10 Uhr und Samstag gegen 08:00 Uhr wurde aus einem geparkten Fahrzeug Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zunächst in den Innenraum des geparkten Fahrzeugs, welches auf einem Parkplatz in der Straße Am Unteren Tor abgestellt war. Anschließend nahmen sie mehrere Werkzeuggegenstände sowie Bargeld in ihren Besitz und entfernten sich von der Örtlichkeit. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf etwa 5.500 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell