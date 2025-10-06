PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend besprühte ein bislang unbekannter Täter eine frisch gestrichene Wand in der Friedrich-Ebert-Anlage mit einem 2 x 4 Meter großen Graffiti.

Durch die Schmierereien mit pinker Farbe entstand ein Sachschaden von bislang noch unbekannter Höhe. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat, konnte den in Richtung Märzgasse flüchtenden Täter jedoch nicht mehr zur Rede stellen. Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 35 bis 40 Jahre alt,
   - trug ein Basketballshirt, eine schwarze Jacke, einen roten 
     Turnbeutel sowie eine Mütze mit weißem Etikett auf dem Kopf.

Außerdem wurde bekannt, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Hauswände in der Heidelberger Altstadt mit Farbe beschmiert wurden. Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte einige Hauswände der Straße Plöck mit silberner, weißer sowie schwarzer Farbe, wodurch Sachschaden von bislang unbekannter Höhe entstand.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

