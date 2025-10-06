Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Kiosk - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Kiosk der Neckarstadt-West eingebrochen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum zwischen Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr und Freitagmorgen gegen 09:15 Uhr die Eingangstür eines Kiosks in der Mittelstraße auf. Anschließend suchte sie im Inneren nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden neben Bargeld auch Zigaretten und alkoholische Getränke entwendet. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Personen, welche Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell