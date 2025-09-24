Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Einfamilienhaus im Unterbaselweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus im Unterbaselweg zu gelangen. Aus dem Haus wurde unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen im Bereich zwischen der Reblistraße sowie der Talstraße oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

