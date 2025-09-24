PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall mit Joggerin bei Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Aufgrund Bauarbeiten auf der B34 befuhr am Dienstag, 23.09.2025 gegen 19.00 Uhr ein Feuerwehrfahrzeug den Murger Weg zu einem Einsatz in westliche Richtung. In gleiche Richtung war eine 16-jährige Joggerin mit AirPods in beiden Ohren unterwegs. Nachdem am Feuerwehrfahrzeug das Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet wurde, erschrak wohl die Joggerin und versuchte nach links auszuweichen. Der 29 Jahre alte Fahrzeugführer versuchte ebenfalls nach links auszuweichen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der Joggerin kam. Diese wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 16:27

    POL-FR: Jestetten: Unbekannte schießen auf Wasservögel - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 7:00 Uhr wurden vom Rheinufer in Jestetten - Altenburg mehrere Schussgeräusche wahrgenommen. Eine Zeugin konnte im Bereich des Wasserkraftwerks mehrere Personen mit Gewehren beobachten, die scheinbar auf Wasservögel schossen. Insgesamt wurden ungefähr 20 Schüsse wahrgenommen. Ob es sich hierbei um berechtigte ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 16:25

    POL-FR: Lörrach: Schlägerei vor Shisha-Bar

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 22./23.09.2025, kam es vor einer Shisha- Bar in der Kreuzstraße in Lörrach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine Person verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Hintergründe und Tatumstände sind bislang unklar. Während der Sachverhaltsaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren