POL-FR: Bad Säckingen: Unfall mit Joggerin bei Feuerwehreinsatz

Aufgrund Bauarbeiten auf der B34 befuhr am Dienstag, 23.09.2025 gegen 19.00 Uhr ein Feuerwehrfahrzeug den Murger Weg zu einem Einsatz in westliche Richtung. In gleiche Richtung war eine 16-jährige Joggerin mit AirPods in beiden Ohren unterwegs. Nachdem am Feuerwehrfahrzeug das Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet wurde, erschrak wohl die Joggerin und versuchte nach links auszuweichen. Der 29 Jahre alte Fahrzeugführer versuchte ebenfalls nach links auszuweichen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der Joggerin kam. Diese wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

