POL-FR: BAB 5/ Gemarkung Bad Krozingen: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Mittwoch, 10.09.2025, gegen 22:30 Uhr, soll ein Autofahrer auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Süd und Bad Krozingen einen Verkehrsteilnehmer zunächst genötigt und wenig später in einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der spätere 45-jährige Geschädigte mit seinem Auto die A5 in südlicher Richtung befahren und ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Auto überholt. Zu diesem Zeitpunkt soll sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit dessen Fahrzeug von hinten mit angeblich hoher Geschwindigkeit genähert und den Geschädigten wohl überholt haben, obwohl sich dieser noch auf dem linken Fahrstreifen befand.

Der 45-Jährige sei dem zunächst unbekannten Autofahrer gefolgt und habe ihn in einer Tiefgarage in Hausen an der Möhlin zur Rede gestellt. In der Folge kam es zu Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der 45-Jährige leicht verletzt wurde. Der Unbekannte entfernte sich von der Örtlichkeit und der Geschädigte begab sich anschließend zum Polizeirevier Müllheim, wo er Strafanzeige erstattete.

Der Polizeiposten Bad Krozingen (Tel.: 07633 93824-0) hat die Ermittlungen übernommen. Neben Zeugen, die den Vorfall auf der Autobahn möglicherweise beobachtet haben könnten, wird auch der oder die nach wie vor unbekannte Fahrzeugführer/-in gesucht, der bzw. die sich auf dem rechten Fahrstreifen befand und vom Geschädigten überholt wurde, gesucht. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

