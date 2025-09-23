Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schlägerei vor Shisha-Bar

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 22./23.09.2025, kam es vor einer Shisha- Bar in der Kreuzstraße in Lörrach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine Person verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Hintergründe und Tatumstände sind bislang unklar. Während der Sachverhaltsaufnahme beschädigte ein 39-Jähriger durch einen Flaschenwurf einen Streifenwagen. Dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sowohl die Schlägerei als auch den Flaschenwurf beobachtet haben. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

