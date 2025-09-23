PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizeieinsatz anlässlich des UEFA Europa League-Spiels SC Freiburg - FC Basel am 24. September 2025

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 24. September 2025, empfängt der SC Freiburg im Rahmen der UEFA Europa League den FC Basel im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Zur Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Ablaufs wird das Polizeipräsidium Freiburg von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Bundespolizei unterstützt.

Für die Anhänger des FC Basel wird auf dem Münsterplatz in der Freiburger Innenstadt ein zentraler Meetingpoint eingerichtet.

Von dort ist ein gemeinsamer Fanmarsch direkt zum Europa-Park Stadion geplant. Die Polizei Freiburg wird diesen begleiten und für einen ruhigen und geordneten Ablauf sorgen.

Für die Dauer des Fanmarsches wird von der Polizei eine Drohne eingesetzt.

Um für alle Beteiligten einen sicheren und friedlichen Spieltag zu gewährleisten, möchten wir die Fußballanhänger vorab über einige polizeiliche Maßnahmen informieren:

   - Einreisekontrollen: Die Bundespolizei wird an diesem Tag 
     grenzpolizeiliche Einreisekontrollen nach Deutschland 
     durchführen. In diesem Zusammenhang sind auf die geltenden 
     Verbringungsverbote, (z. B.) in Bezug auf Betäubungsmittel, 
     Waffen sowie pyrotechnische Erzeugnisse zu achten. Verstöße 
     gegen diese Vorschriften können zur Einreiseverweigerung nach 
     Deutschland führen.
   - Anreise: Wir empfehlen möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu 
     nutzen, da im Bereich des Stadions mit Verkehrseinschränkungen 
     und nur begrenzt verfügbaren Parkplätzen zu rechnen ist.
   - Sicherheit: Das Mitführen von Pyrotechnik, Glasflaschen oder 
     gefährlichen Gegenständen ist im Stadion nicht erlaubt. 
     Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Konsequenzen haben oder
     zu einem Platzverweis/Tageshausverbot führen.
   - Vermummung: Es ist zu beachten, dass bei öffentlichen 
     Veranstaltungen - wie Fußballspielen - ein Vermummungsverbot 
     gilt. Gesicht und Identität dürfen nicht durch Masken, Schals 
     oder ähnliche Gegenstände unkenntlich gemacht werden, wenn 
     dadurch die Feststellung der Identität verhindert wird. Verstöße
     gegen das Vermummungsverbot können straf- oder 
     ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
   - Fairness: Im Fußball gilt das Motto "Fair geht vor" - nicht nur 
     zwischen den Mannschaften, sondern auch zwischen den Fanszenen 
     und zwischen den Fans und der Polizei.

Straftaten und sicherheitsgefährdendes Verhalten werden konsequent verfolgt, um die positive Atmosphäre zu schützen.

Das Polizeipräsidium Freiburg wünscht allen Fussballfreunden eine gute An- und Abreise, ein sportliches und faires Spiel sowie einen angenehmen Aufenthalt in Freiburg.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

