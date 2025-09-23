Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Jugendliche an Fußgängerfurt von Pkw angefahren

Freiburg (ots)

Eine 14-jährige Fußgängerin beabsichtigte am Montag, 22.09.2025 gegen 07.10 Uhr eine Fußgängerfurt in der Freiburger Straße zu überqueren. Dabei missachtete sie laut Zeugen das Rotlicht für Fußgänger und trat auf die Straße. Zeitgleich kam eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Honda angefahren und die 14-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Mit dem Rettungsdienst wurde die verletzte Jugendliche vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Honda beläuft sich auf rund 8000 Euro.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell