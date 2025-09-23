PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Jugendliche an Fußgängerfurt von Pkw angefahren

Freiburg (ots)

Eine 14-jährige Fußgängerin beabsichtigte am Montag, 22.09.2025 gegen 07.10 Uhr eine Fußgängerfurt in der Freiburger Straße zu überqueren. Dabei missachtete sie laut Zeugen das Rotlicht für Fußgänger und trat auf die Straße. Zeitgleich kam eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Honda angefahren und die 14-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Mit dem Rettungsdienst wurde die verletzte Jugendliche vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Honda beläuft sich auf rund 8000 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren