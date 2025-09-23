PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Brennender Lastwagen verursacht hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 21.09.2025, meldete ein Anrufer gegen 22:30 Uhr einen brennenden Lastwagen in der Renkenrunsstraße in Müllheim.

Als die Polizei eintraf, war das Führerhaus des Lastwagens bereits vollständig abgebrannt. Die Flammen hatten zwischenzeitlich auf einen neben dem Lastwagen abgestellten Anhänger übergegriffen. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch zwei geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die brennenden Fahrzeuge löschen. Verletzt wurde niemand

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf mindestens 50.000 EUR.

Da die Brandursache noch unklar ist und eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

