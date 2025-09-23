PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Titisee-Neustadt: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw und erliegt seinen Verletzungen

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 20.09.2025, gegen 17:39 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi die B500 von Titisee-Neustadt in Richtung Furtwangen.

Beim Abbiegen auf den Parkplatz "Lachenhäusle" kollidierte er mit einem ihn überholenden Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der 65-Jährige Motorradfahrer zunächst lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.

nw

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Nadja Willmann
Tel.: +49 761 882-1027

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

