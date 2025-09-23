Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Titisee-Neustadt: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw und erliegt seinen Verletzungen

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 20.09.2025, gegen 17:39 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi die B500 von Titisee-Neustadt in Richtung Furtwangen.

Beim Abbiegen auf den Parkplatz "Lachenhäusle" kollidierte er mit einem ihn überholenden Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der 65-Jährige Motorradfahrer zunächst lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.

nw

