POL-FR: Denzlingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Im Zeitraum zwischen 21.09.2025, 20 Uhr und 22.09.2025, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Berliner Straße in Denzlingen ein. Im weiteren Verlauf wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld entwendet.
Zum genauen Diebstahlschaden liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor.
Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg
Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell