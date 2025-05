Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht mit verletztem Jogger - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (26.05.2025), gegen 09:30 Uhr, joggte ein 21-Jähriger den Muldenweg in Richtung Pfingstweide entlang. Ein weißer 1er BMW, der in gleicher Richtung fuhr, überholte den Jogger und erfasste ihn dabei am Bein. Der 21-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

