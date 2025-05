POL-PPRP: 61-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Als ein 73-jähriger Autofahrer am Montagmorgen (26.05.2025, gegen 8 Uhr) in der Wittelsbachstraße am Fahrbahnrand parken wollte, fuhr er beim Rückwärtsrangieren gegen eine Straßenbahn. Diese war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Mundenheimerstraße gefahren. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Fahrzeugs gegen ein bereits parkendes Auto ...

mehr