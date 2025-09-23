Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 18.09.2025, in Freiburg einen Mann auf frischer Tat gestellt. Eine Zeugin hatte in der Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf einen 34-jährigen Mann an, der offenbar gerade versuchte, das Schloss eines abgestellten Fahrrades in der Markgrafenstraße aufzubrechen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem zwei Plomben Heroin, ein Stück Haschisch, eine größere Bargeldsumme sowie eine Feinwaage.

Den Mann erwartet nun neben einer Anzeige wegen Diebstahls auch ein Verfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Der 34-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft anordnete.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell