POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mädchen soll in Stadtbahn von unbekannten Mann auf den Hinterkopf geschlagen worden sein
Freiburg (ots)
Am Montagmittag, 22.09.2025, gegen 13:30 Uhr, soll eine bislang unbekannte männliche Person in der Stadtbahnlinie 2 auf den Hinterkopf eines 15-jährigen Mädchens geschlagen und dieses mehrfach beleidigt haben. Die Straßenbahn war in Fahrtrichtung Hornusstraße unterwegs.
An der Haltestelle Hauptbahnhof wurde der Unbekannte von mehreren Fahrgästen zum Aussteigen aufgefordert. An der dortigen Stadtbahnbrücke soll der Mann schließlich weitere Passanten beleidigt haben.
Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann im Alter von ca. 50-60 Jahren mit kräftiger Statur handeln. Er soll graue Haare gehabt haben sowie mit einer braunen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Der Tatverdächtige soll während des Vorfalls außerdem Grimassen gezogen haben.
Hinweise zum Sachverhalt und dem Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr entgegen: 0761/882-4221.
nw
