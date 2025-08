Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01/02.08.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01.08.-03.08.2025

Lohne -Fahren unter Beeinflussung von Betäubungsmittel-

Am 01.08.2025; 15:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Steinfelder Straße in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine Betäubungsmittelbeeinflussung beim 23-jährigen festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmittelbeeinflussung-

Am 01.08.2025; 22:55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Lohne mit einem bauartveränderten E-Scooter die Wicheler Straße in Lohne. Aufgrund der festgestellten Geschwindigkeit von ca. 40 Km/h erfolgte eine Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der 21-jährige aus Lohne nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und zudem unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell