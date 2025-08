Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Unbekannte überfallen 63-Jährigen

Am Freitag, 01. August 2025 gegen 09:00 Uhr überfielen zwei unbekannte maskierte Männer einen 63-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift in Visbek, Moorweg. Die unbekannten Männer seien über eine Nebentür ins Haus gelangt, einer der Täter bedrohte den Mann mit einer Schusswaffe. Sie forderten die Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld. Der 63-Jährige versuchte zu fliehen, hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf ein Täter den 63-Jährigen schlug. Hierdurch wurde das Opfer leicht verletzt. Der zweite Täter nahm das Mobiltelefon des 63-Jährigen an sich. Als ein Bekannter des Opfers am Einsatzort erschien flüchteten die Täter.

Seitens der Polizei wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass die Täter mit einem Fahrzeug, einem dunklen Kleinwagen, geflohen sein könnten. Das Mobiltelefon konnte im Nahbereich entdeckt werden.

Durch den Zeugen und das Opfer konnten die Männer wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- ca. 190cm groß - ca. 90kg - dunklerer Teint - dunkle Haare - schwarz/weiß Maske / Schlauchschal - graue Jogginghose - grauer Pulli - Schusswaffe - sprach akzentfrei deutsch

Täter 2:

- ca. 170cm groß - normal gebaut - Schlauchschal - schwarze Jogginghose - schwarzer Pulli - hellerer Teint als Täter 1 - hat nicht gesprochen

Zeugen des Vorfalls sowie Anwohner, denen ein entsprechender Pkw oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) oder in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell