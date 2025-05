Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: 69-jähriger Autofahrer nach Alleinunfall auf der L 268 im Krankenhaus verstorben

Königswinter (ots)

Am 25.04.2025 war ein 69-jähriger Autofahrer nach einem Alleinunfall auf der L 268 in Königswinter schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei war der Autofahrer zur Unfallzeit gegen 17:30 Uhr auf der Landstraße in Fahrtrichtung Sand unterwegs. Aus ungeklärter Ursache war der Pkw des 69-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge hatte sich der Wagen überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Der Fahrzeugführer musste an der Unfallörtlichkeit reanimiert werden.

Am gestrigen Dienstag (06.05.2025) verstarb der 69-Jährige in einem Krankenhaus.

