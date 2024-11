Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Containerbrand in Siebethsburg - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend gegen 21:00 Uhr ein Restmüllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in der Siebethsburger Straße in Höhe der Hausnummer 2 in Brand. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

