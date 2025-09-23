Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Fahnenmast auf Markplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Der Vorfall ereignete sich auf dem Marktplatz in Todtnau. Laut eines Zeugen soll es sich um einen roten Corsa mit einem älteren Herrn am Steuer gehandelt haben. Der Sachschaden wird mittlerweile auf rund 1000 Euro geschätzt.

Ursprungsmeldung:

Schönau: Fahnenmast auf Markplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Montag, 22.09.2025 zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr gegen einer der vier Fahnenmasten auf dem Marktplatz in Schönau und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell