Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Dringend Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Herstellens und des Umgangs mit Kinderpornografie sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen

Freiburg (ots)

Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Freiburg haben aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Freiburg erwirkten Beschlusses des Amtsgerichts Freiburg am Freitag, 19.09.2025, die Wohnung eines 59-Jährigen im Freiburger Umland durchsucht.

Im Rahmen der vorausgegangen gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei hatte sich ein gegen den Mann bestehender Verdacht wegen des Besitzes und der Verbreitung von kinder- und jugendpornographischen Inhalten erhärtet.

Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des zwischenzeitlich auch wegen des sexuellen Missbrauchs von mindestens drei Kindern dringend Tatverdächtigen konnten weitere Datenträger als Beweismittel sichergestellt werden.

Der 59-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

ak

