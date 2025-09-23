PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Dringend Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Herstellens und des Umgangs mit Kinderpornografie sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen

Freiburg (ots)

Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Freiburg haben aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Freiburg erwirkten Beschlusses des Amtsgerichts Freiburg am Freitag, 19.09.2025, die Wohnung eines 59-Jährigen im Freiburger Umland durchsucht.

Im Rahmen der vorausgegangen gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei hatte sich ein gegen den Mann bestehender Verdacht wegen des Besitzes und der Verbreitung von kinder- und jugendpornographischen Inhalten erhärtet.

Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des zwischenzeitlich auch wegen des sexuellen Missbrauchs von mindestens drei Kindern dringend Tatverdächtigen konnten weitere Datenträger als Beweismittel sichergestellt werden.

Der 59-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 13:53

    POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Jugendliche an Fußgängerfurt von Pkw angefahren

    Freiburg (ots) - Eine 14-jährige Fußgängerin beabsichtigte am Montag, 22.09.2025 gegen 07.10 Uhr eine Fußgängerfurt in der Freiburger Straße zu überqueren. Dabei missachtete sie laut Zeugen das Rotlicht für Fußgänger und trat auf die Straße. Zeitgleich kam eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Honda angefahren und die 14-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:34

    POL-FR: Freiburg: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

    Freiburg (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag, 18.09.2025, in Freiburg einen Mann auf frischer Tat gestellt. Eine Zeugin hatte in der Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf einen 34-jährigen Mann an, der offenbar gerade versuchte, das Schloss eines abgestellten Fahrrades in der Markgrafenstraße aufzubrechen. Der Tatverdächtige wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren