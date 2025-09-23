Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Verunfalltes Auto aufgefunden- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.09.2025, gegen 19:30 Uhr wurde auf der L151 von Todtmoos in Richtung Todtmoos-Weg ein verunfallter Fiat Punto mit französischem Kennzeichen festgestellt. Da das verlassene Auto zum Teil in die Fahrbahn ragte und somit eine Gefahrenstelle darstellte, wurde es abgeschleppt. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführenden geben können oder die den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist unter Tel. 07761 934 0 rund um die Uhr erreichbar.

