Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Gusseiserne Straßenlaterne beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 21./22.09.2025, eine gusseiserne Straßenlaterne auf dem Marktplatz in der Talstraße. Vermutlich wurde die Laterne von einer oder mehreren Personen umgerissen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5000 Euro. Am Sonntag fand auf dem Marktplatz ein Oktoberfest statt. Daher hofft der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) auf Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell