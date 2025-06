Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit sechs Leichtverletzten

Stuttgart-Süd (ots)

Sechs Leichtverletzte und etwa 60.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich Samstagnacht (31.05.2025) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Ein 56 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Peugeot gegen 23.35 Uhr im Heslacher Tunnel in stadtauswärtiger Richtung und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Renault einer 38-jährigen Frau und anschließend mit dem Audi eines 38-jährigen Mannes. Im Renault saßen neben der Fahrerin noch zwei 35 und 36 Jahre alte Frauen, im Audi noch eine 79-jährige Mitfahrerin. Alle sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, drei wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser gebracht. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte bei dem 56-Jährigen ein medizinischer Notfall vorgelegen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell