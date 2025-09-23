PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unbekannte schießen auf Wasservögel - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 7:00 Uhr wurden vom Rheinufer in Jestetten - Altenburg mehrere Schussgeräusche wahrgenommen. Eine Zeugin konnte im Bereich des Wasserkraftwerks mehrere Personen mit Gewehren beobachten, die scheinbar auf Wasservögel schossen. Insgesamt wurden ungefähr 20 Schüsse wahrgenommen. Ob es sich hierbei um berechtigte Jagdausübende gehandelt hat, prüft derzeit der Polizeiposten Jestetten. Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können oder den Sachverhalt ebenfalls wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Jestetten unter Tel. 07745 92582 0 zu melden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 16:25

    POL-FR: Lörrach: Schlägerei vor Shisha-Bar

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 22./23.09.2025, kam es vor einer Shisha- Bar in der Kreuzstraße in Lörrach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine Person verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Hintergründe und Tatumstände sind bislang unklar. Während der Sachverhaltsaufnahme ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 16:24

    POL-FR: Todtmoos: Verunfalltes Auto aufgefunden- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 22.09.2025, gegen 19:30 Uhr wurde auf der L151 von Todtmoos in Richtung Todtmoos-Weg ein verunfallter Fiat Punto mit französischem Kennzeichen festgestellt. Da das verlassene Auto zum Teil in die Fahrbahn ragte und somit eine Gefahrenstelle darstellte, wurde es abgeschleppt. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführenden geben können oder die den Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren