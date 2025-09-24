Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Opferstock in Kirche aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, 20.09.2025 zwischen 07.00 Uhr und 12.30 Uhr den Opferstock in einer Kirche am Münsterplatz auf. Ob Geld aus dem Opferstock entwendet werden konnte, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in und um die Kirche gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen in Verbindung zu setzen.

