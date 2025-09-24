Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht auf der Autobahn - Tatverdächtiger am Grenzübergang vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer steht im Verdacht am Dienstag, 23.09.2025, gegen 03.10 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben. Nach Sachlage befuhr der 19-Jährige die Autobahn A 98 und kam auf dem Überleitungsast auf die Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Freiburg nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit der Schutzplanke. Insgesamt wurden vier Schutzplankenelemente und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der 19-Jährige setzte seine Fahrt fort. Außer Fahrzeugteile von dem unfallverursachenden Pkw blieb auch ein Kennzeichen am Unfallort zurück. Im Rahmen der Fahndung konnte der 19-Jährige mit dem verunfallten Pkw am Grenzübergang Neuenburg von der Bundespolizei angehalten und kontrolliert werden. Der Führerschein des 19-Jährige wurde beschlagnahmt. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Der Sachschaden an seinem Pkw wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den Schutzplankenelementen kann noch nicht beziffert werden.

