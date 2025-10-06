Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagvormittag, 19.09.2025, und Freitagnachmittag, 03.10.2025, wurde ein geparktes Auto geöffnet. Der oder die Unbekannte verschaffte sich Zugang zu einem in der Wichernstraße geparkten Auto der Marke Peugeot und entwendete daraus Werkzeug im Wert von etwa 1.700 Euro.

Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

