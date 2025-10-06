PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim/BAB 6 (ots)

Eine verletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Donnerstagvormittag auf der A6 bei Mannheim.

Ein 47-jähriger Mann war gegen 11.15 Uhr mit seinem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen der A6 in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr er zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim infolge Unachtsamkeit einem dort bereits zum Stillstand gekommenen Sattelzug hinten auf. Er leitete noch eine Gefahrenbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Der 47-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Mercedes so stark beschädigt war, dass er abgeschleppt werden musste, konnte der Sattelzug seinen Weg bis zur nächstgelegenen Werkstatt aus eigener Kraft zurücklegen. Es entstand Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

