Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Sassnitz (LK Vorpommern-Rügen)

Sassnitz (ots)

Am 25.09.2025, um 14:45 Uhr, kam es auf der B96 in Sassnitz, Höhe der Shell Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 38-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW vom Tankstellengelände auf die B96 auf. Dabei soll er mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit losgefahren sein. In der weiteren Folge verlor der 38-Jährige die Gewalt über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der BMW frontal mit dem entgegenkommenden VW Transporter eines 45-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und anschließend ins Klinikum nach Stralsund verbracht. Der 30-jährige Beifahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Zusätzlich kam die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz, da bei beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen. Alle Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsbürger. Die B96 musste auf Höhe der Unfallstelle während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Gegen des Fahrer des BMW wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell