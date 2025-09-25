PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Sassnitz (LK Vorpommern-Rügen)

Sassnitz (ots)

Am 25.09.2025, um 14:45 Uhr, kam es auf der B96 in Sassnitz, Höhe der
Shell Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer 
leicht verletzten Person.
Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 38-jährige Fahrzeugführer 
eines PKW BMW vom Tankstellengelände auf die B96 auf. Dabei soll er 
mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit losgefahren sein. 
In der weiteren Folge verlor der 38-Jährige die Gewalt über sein 
Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der BMW 
frontal mit dem entgegenkommenden VW Transporter eines 45-Jährigen. 
Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht 
lebensbedrohlich verletzt und anschließend ins Klinikum nach 
Stralsund verbracht. Der 30-jährige Beifahrer des Transporters erlitt
leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und
mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt ist ein
Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Zusätzlich kam die 
Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz, da bei beiden Fahrzeugen 
Betriebsstoffe ausliefen. Alle Unfallbeteiligte sind deutsche 
Staatsbürger.
Die B96 musste auf Höhe der Unfallstelle während der 
Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 90 Minuten 
voll gesperrt werden.
Gegen des Fahrer des BMW wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der 
Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein 
beschlagnahmt.

Das könnte Sie auch interessieren