POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich Lindenhofer Straße/Carlshöher Straße in 17036 Neubrandenburg. Ein 69-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Chevrolet die Lindenhofer Straße in Richtung Steinstraße. Im Kreuzungsbereich Carlshöher Straße beabsichtige dieser nach links in Richtung Carlshöher Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden deutschen 74-jährigen Radfahrers. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde dabei leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. An dem beteiligten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 5000,00 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

