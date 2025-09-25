POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer verletzt

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein 
Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich Lindenhofer 
Straße/Carlshöher Straße in 17036 Neubrandenburg. 

Ein 69-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw 
Chevrolet die Lindenhofer Straße in Richtung Steinstraße. Im 
Kreuzungsbereich Carlshöher Straße beabsichtige dieser nach links in 
Richtung Carlshöher Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er den 
Vorrang des entgegenkommenden deutschen 74-jährigen Radfahrers. In 
der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.
Der Radfahrer wurde dabei leichtverletzt und zur weiteren Behandlung 
ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. An dem beteiligten Pkw 
entstand ein Schaden in Höhe von 5000,00 Euro. 
Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde 
eingeleitet.

Im Auftrag
 
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

