Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Lkw auf der BAB 20

BAB 20 / Jarmen (LK V-G) (ots)

Am 24.09.2025 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums 
Neubrandenburg durch Beamte der Bundespolizei um 20:12 Uhr ein 
brennender LKW auf der BAB 20 gemeldet. Nach derzeitigem 
Ermittlungsstand befuhr der 62-jährige polnische Fahrzeugführer die 
Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck und bemerkte zwischen den 
Anschlussstellen Anklam und Jarmen eine Qualmentwicklung an einem 
Reifen. Der Auflieger fing dann Feuer und brannte anschließend 
vollständig aus. Die Zugmaschine sowie der Fahrer blieben unversehrt.
Die Flammen- und Rauchentwicklung war zwischenzeitlich so stark, dass
die BAB 20 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden musste. 
Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, 74 Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften und insgesamt 
fünf Funkstreifenwagen der Landes- und Bundespolizei.
Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die BAB 20 in 
Fahrtrichtung Lübeck für zirka sechs Stunden vollgesperrt.
Auf Grund von entstandenen Asphaltschäden und der noch stattfindenden
Bergung des Aufliegers, bleibt die rechte Fahrspur auch noch bis auf 
Weiteres gesperrt und durch die angeforderte Autobahnmeisterei 
abgesichert.
Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 175.000 Euro.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

