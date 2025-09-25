Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Tutow/Jarmen (ots)

Am 24.09.2025 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 102 bei Zemmin (Vorpommern-Greifswald). Der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Die Traktorfahrerin konnte trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der Fahrzeugführer des VW erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Greifswald verbracht. Die Traktorfahrerin blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme, medizinischen Versorgung und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 28.100 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

