Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Tutow/Jarmen (ots)

Am 24.09.2025 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall
auf der Kreisstraße 102 bei Zemmin (Vorpommern-Greifswald). Der 
49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW geriet aus bislang 
ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 
entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Die Traktorfahrerin konnte 
trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr 
verhindern.
Der Fahrzeugführer des VW erlitt schwere, jedoch keine 
lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde zur medizinischen 
Versorgung in das Klinikum Greifswald verbracht. Die Traktorfahrerin 
blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der 
Unfallaufnahme, medizinischen Versorgung und Bergung der Fahrzeuge 
vollgesperrt.
Es entstand ein Sachschaden von zirka 28.100 Euro. Beide Fahrzeuge 
waren nicht mehr fahrbereit.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren