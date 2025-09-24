PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkohol mit leichtverletzter Person

Löcknitz (ots)

Am 24.09.2025, gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit 
einer leichtverletzten Person. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer
befuhr die L283 aus Löcknitz kommend in Richtung Retzin. Zirka einen 
Kilometer hinter dem Ortsausgangschild Löcknitz kam der Fahrer mit 
seinem Moped nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.
Ersthelfern alarmierten über den Notruf die Polizei.
Während der Unfallaufnahme stellte die Beamten Alkoholgeruch in der 
Atemluft fest, sodass eine Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. 
Dieser ergab einen Wert von 2,53 Promille. Auch wurde das Fehlen der 
erforderlichen Fahrerlaubnis festgestellt.
Nach der ärztlichen Behandlung vor Ort wurde eine Blutprobenentnahme 
im nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt und ein 
Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter 
dem Einfluss von Alkohol eingeleitet.
Bei dem Unfall wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet 
oder geschädigt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von zirka 1000 
Euro.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren