Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkohol mit leichtverletzter Person

Löcknitz (ots)

Am 24.09.2025, gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L283 aus Löcknitz kommend in Richtung Retzin. Zirka einen Kilometer hinter dem Ortsausgangschild Löcknitz kam der Fahrer mit seinem Moped nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Ersthelfern alarmierten über den Notruf die Polizei. Während der Unfallaufnahme stellte die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, sodass eine Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,53 Promille. Auch wurde das Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnis festgestellt. Nach der ärztlichen Behandlung vor Ort wurde eine Blutprobenentnahme im nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol eingeleitet. Bei dem Unfall wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

