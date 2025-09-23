Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall bei Görke

Görke (Anklam) (ots)

Am heutigen Vormittag, 23. September 2025, ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 110.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein 83-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai die B110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Jarmen befahren. Im Kreuzungsbereich zur B 199 habe er dann auf die vorgenannte Straße nach links abbiegen wollen. Hierbei habe er den im Gegenverkehr befindlichen Pkw Toyota übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Hyundai sei in weiterer Folge von der Fahrbahn ab- und im Straßengraben zum Stehen gekommen. Der Toyota habe sich mehrfach auf der Fahrbahn gedreht und sei mit einem Lkw Scania zusammengeprallt, welcher im Kreuzungsbereich der B 199 und B 110 verkehrsbedingt wartete.

Der 83-jährige Fahrer des Hyundai erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine 75-jährige Beifahrerin wurde tödlich verletzt. Der 52-jährige Fahrzeugführer des Pkw Toyota zog sich leichte Verletzungen zu. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 75.000 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallgeschehen kam ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz.

Der Kreuzungsbereich zwischen B 199 und B 110 war für 4,5 Stunden voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutscher Nationalität.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell