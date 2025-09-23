PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mehrfamilienhauses

Torgelow (ots)

Am heutigen Morgen, 23. September 2025, kam es in der Torgelower Straße Schleusenufer gegen 06:15 Uhrzu einem Einsatz der Polizei. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die 50-jährige deutsche Bewohnerin sowie ihre beiden Kinder in der Wohnung. Die 50-Jährige habe eigenständig versucht den Brand zu löschen und sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Die Kinder blieben unverletzt.

Der Brand konnte durch die wenig später eingetroffene Feuerwehr gelöscht werden. Das Wohngebäude wurde evakuiert, sodass keine weiteren Personen verletzt wurden.

Die konkrete Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Aktuell wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:54

    POL-NB: Hirsch schlägt durch Windschutzscheibe - Fahrer leichtverletzt

    Albinshof/ Nerdin (ots) - Am heutigen Morgen, 23. September 2025, ereignete sich auf der B 199 gegen 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Deutscher die B199 mit einem Transporter der Marke Opel. Zwischen Nerdin Horst und Albinshof trat plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige konnte den Zusammenstoß mit dem ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 07:48

    POL-NB: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

    Neu Boltenhagen (ots) - Am gestrigen Montag, 22. September 2025, kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 26 zwischen Rappenhagen und Neu Boltenhagen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe die 62-jährige Fahrerin eines Pkw VW die L 26 aus Richtung Kemnitz kommend in Richtung Neu Boltenhagen befahren. Vor dem VW sei eine überbreite Landmaschine gefahren. Zwischen den Ortschaften Neu Boltenhagen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:44

    POL-NB: Unbekannte brechen in Firmenlager ein

    Greifswald (ots) - Am heutigen Morgen, 22. September 2025, wurden der Polizei in Greifswald gleich zwei Einbruchdiebstähle gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 21. September, 17:00 Uhr, bis zum 22. September, 06:45 Uhr, in zwei Firmenlager in der Straße "An den Bäckerwiesen" ein. Dort entwendeten diese Radsätze im zweistelligen Bereich sowie diverse Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren