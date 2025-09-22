Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Firmenlager ein

Greifswald (ots)

Am heutigen Morgen, 22. September 2025, wurden der Polizei in Greifswald gleich zwei Einbruchdiebstähle gemeldet.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 21. September, 17:00 Uhr, bis zum 22. September, 06:45 Uhr, in zwei Firmenlager in der Straße "An den Bäckerwiesen" ein. Dort entwendeten diese Radsätze im zweistelligen Bereich sowie diverse Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf circa 150.000EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des Bandendiebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell