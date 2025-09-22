Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizei in Sassnitz

Sassnitz (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Stromausfalls im Polizeirevier Sassnitz zu eingeschränkter telefonischen Erreichbarkeiten. Derzeit betroffen sind die Telefonleitungen des Polizeirevieres Sassnitz und die der Außenstelle der Kriminalpolizei in Sassnitz.

Der Notruf ist von diesem Ausfall nicht betroffen und jederzeit unter Telefon: 110 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell