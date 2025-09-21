PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der K 47 bei Schönfeld

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 21.04.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der K47 zwischen 
Lindenhof und Schönfeld ein Verkehrsunfall mit Sach- und 
Personenschaden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-jährige deutsche 
Fahrzeugführer eines PKW Toyota die Kreisstraße 47 in Richtung 
Schönfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der 
Fahrbahn ab und fuhr in der weiteren Folge in den Straßengraben. Dort
kollidierte er mit einem Leitpfosten und zwei Straßenbäumen, bevor er
zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer 
verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Kreiskrankenhaus Demmin 
verbracht. 
Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch 
einen Abschleppdienst geborgen werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.250 Euro geschätzt.

Im Auftrag
 
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

