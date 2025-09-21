Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der K 47 bei Schönfeld

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 21.04.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der K47 zwischen Lindenhof und Schönfeld ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Toyota die Kreisstraße 47 in Richtung Schönfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in der weiteren Folge in den Straßengraben. Dort kollidierte er mit einem Leitpfosten und zwei Straßenbäumen, bevor er zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Kreiskrankenhaus Demmin verbracht. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.250 Euro geschätzt. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell